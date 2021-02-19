شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب مصر على أرض الإنجازات» حدث رياضي شامل تستضيفه العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، صباح غد السبت 20 فبراير الجاري، إقامة أكبر وأول حدث رياضي وشبابي شامل بعنوان «شباب مصر على أرض الإنجازات»، وذلك بعد مشاركتها في استضافة بطولة العالم لكرة اليد.

ينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برعاية وحضور د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار الشخصيات العامة والشبابية والرياضية.

وصرح د. ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أن فعاليات ومسابقات المهرجان تنطلق الساعة 12 ظهرا، ويشارك ويتنافس فيها فرق على مستوى الجمهورية من مراكز الشباب في مسابقات ولعبات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والألعاب الاليكترونية والكشافة والجري في إطار ماراثون كبير.

وأضاف د.أشرف موسى نائب رئيس الاتحاد أن الفعاليات سوف تتضمن أيضا حوار بين شباب مصر ووزير الشباب والرياضة، وأيضا لقاءات حوارية مفتوحة عن مكافحة الإدمان وريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب، بالإضافة إلأى عدد من الانشطة الأخرى.

وأكد د. أشرف موسي أن اختيار الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لملاعب وصالات العاصمة الإدارية لإقامة منافسات مهرجان «شباب مصر على أرض الإنجازات» يأتي لكون العاصمة الإدارية صرحا وإنجازا كبيرا على مستوي الإنشاءات الكبرى والرائعة أنجزتها الدولة المصرية في الفترة الاخيرة وأبهرت العالم.

ويأتي المهرجان ضمن الأنشطة المتميزة والناجحة التي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منذ إنشاءه في شهر يونية الماضي وذلك بعد القمة الشبابية الأولى التي شهدت نجاحا كبيرا في شهر ديسمبر الماضي.