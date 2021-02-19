شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يؤدي المرحلة الأخيرة من تأهيله بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، أن عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق، لا يزال يحتاج لمزيد من الوقت، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأضاف الطبيب أن مجدي يؤدي برنامجه التأهيلي في أحد المراكز التأهيلية بالقاهرة، وفقًا لطلبه.

وشدد الطبيب على أن اللاعب أنهى المرحلة الثالثة من التأهيل ولم تتبق له سوى مرحلة وحيدة يعود بعدها للمران مع الفريق في الإسماعيلية.