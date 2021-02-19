شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يهاجم عبدالمنعم وعبدالعال: «قيمتنا يعرفها الخطيب وثابت البطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، تصريحات الثنائي شريف عبدالمنعم ورضا عبدالعال، عقب مباراة فريقهم أمام النادي الأهلى، بعد حديثهم عن النادي عبر إحدى الفضائيات المصرية.

ووفقا لصحيفة «كفر ووتر» السودانية، فأن إدارة النادي مستاءة بسبب تصريحات عبدالعال وعبدالمنعم والذى قالوا خلالها أن لاعبي المريخ «فرحانين باللعب في استاد القاهرة»، واستخفاف الثنائي بالمريخ وتاريخه وجماهيريته الكبيرة وبطولاته العديدة.

وأضافت الصحيفة، قال مسؤول في مجلس المريخ إن فريقه التقى الأهلي في استاد القاهرة في مستهل ثمانينات القرن الماضي، وفاز عليه في آخر مباراة جمعت الفريقين في البطولة الإفريقية بثلاثة أهداف لواحد قبل سنوات من الآن.

وطالب المصدر شريف عبدالمنعم ورضا عبدالعال بالرجوع إلى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ليعرفا منه بعض تفاصيل تاريخ نادي المريخ الذي تأسس في العام 1908، أي بعد عام واحد من تاريخ تأسيس الأهلي، وحقق ألقاباً عديدةً على المستويات المحلية والإقليمية والقارية، وذكرهما بأن الخطيب وصف مباراة المريخ والأهلي التي جرت في العام 1984 بالنهائي الإفريقي المبكر.

وختم المسؤول تصريحاته بقوله: «إذا أتتك مذمتي من ناقصٍ.. فقيمة المريخ يعرفها الكبار أمثال محمود الخطيب وثابت البطل وحسام البدري وأمثالهم من العمالقة الذين يشرفون الأهلي وليس الأقزام وصغار المدربين والمعلقين على شاكلة رضا عبدالعال وشريف عبدالمنعم ومن نسج على منوالهما من مدربي أندية الدرجة الثالثة في الدوري المصري».