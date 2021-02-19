شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأخير صباح السبت قبل السفر إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تدريباته صباح غد السبت، قبل السفر للسنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة تونجيت السنغالى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته، السبت، قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفًا على تونجيت السنغالي، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.