شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب توجيه ألفاظ عنصرية.. صحيفة سودانية: المريخ يشكو كهربا لـ«كاف» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع موقع «كفر ووتر» السوداني تقدم نادي المريخ السوداني بشكوى لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد النادي الأهلى، بسبب قيام لاعب الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا» بتوجيه ألفاظ عنصرية ضد عبدالرحمن إسحاق، لاعب الفريق.

ووفقًا للصحيفة السودانية، أكد مصدر مسؤول من نادي المريخ قيام مجلس إدارة النادي بمطالبة رئيس بعثته، الصادق مادبو، بزيارة مقر الاتحاد الأفريقي لتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا والاستدلال بتسجيل للمباراة.

وأوضح المصدر أن بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف زميلهم ووبخوه عليه، مشيرًا إلى أن كهربا تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات القبيحة التي وجهها للاعب المريخ.

وأكد أن المريخ سيصعّد القضية إلى فيفا حال عدم مبادرة كاف بمعاقبة لاعب مستهتر اشتهر بعدم الانضباط وسوء السلوك «على حد وصف الصحيفة».