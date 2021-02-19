شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يعلن جاهزية ثلاثي بايرن ميونخ لمواجهة فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو، والتي تعرض لها في مران الفريق، أمس الخميس.

وتشير التقارير إلى احتمالية غياب الدولي الفرنسي عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، مما يعني نهاية موسمه مع الفريق البافاري.

وتحدث المدرب الألماني، خلال مؤتمر صحفي عن حالة لاعبه، حيث أشار إلى خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الأيسر.

وقال: «تحدثت معه عبر الهاتف هذا الصباح قبل العملية، حيث إن إصابته عبارة عن تمزق في أحد أوتار الفخذ الأيسر، وهو ما أصابنا جميعا بصدمة، لقد خرج من المران وهو يعرج، حيث كان يعاني من ألم شديد، لذا أشعر بالأسف الشديد له ونحن ندعمه بشدة ونثق به».

وسئل فليك عن حقيقة انتهاء موسم صاحب الـ26 عاما، فأجاب: «نتوقع غيابه لفترة لا تقل عن 3 أشهر، ونأمل أن يتعافى سريعا من أجل العودة».

على جانب آخر، أعلن فليك جاهزية الثلاثي ليون جوريتسكا، جيروم بواتينج وخافي مارتينيز للتواجد ضمن قائمة الفريق البافاري لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، غدا السبت، في الجولة 22 من الدوري الألماني.

وبسؤاله عن تحضيره لموقعة فرانكفورت، أجاب: «نحن نلعب كرة القدم لأجل هذه المباريات، حيث إننا سنواجه فريقا يجيد اللعب على الأطراف، ويمتلك أندريه سيلفا المتميز في تسجيل الأهداف بغزارة».

كما شكر فليك، الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن السابق وموناكو الحالي، على تصريحاته الأخيرة بشأن عدم قدرة أي مدرب آخر على محاكاة إنجازات المدير الفني للفريق البافاري مؤخرا.