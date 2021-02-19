شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يتحدثون عن تحقيق حلم الانضمام لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عمرو السعيد، لاعب نادي الإسماعيلي الصاعد، سعادته بالانضمام لمنتخب الشباب مواليد 2003، مشدداً على أن الانضمام للمنتخب حلم طالما كان يراوده ونجح في تحقيقه.

واصل اللاعب الشاب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي: «تواجدى بالمنتخب ليس إلا بداية وسأقاتل مع فريقى والمنتخب من أجل التأكيد في أحقيتى في حجز مقعد أساسى».

وأكمل: «أود أن أشكر المدير الفنى محمود جابر على ثقته وأعده بأنى سأقدم أفضل ما لدى في الملعب».

وواصل لاعب الدراويش: «معسكر المنتخب سيستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء حتى الخميس المقبلين».

فيما قال محمد عبدالمنعم، ظهير أيمن فريق الإسماعيلى مواليد 2003، عن انضمامه لصفوف منتخب الشباب: «توقعت انضمامى للمنتخب خاصة أننى قدمت أفضل ما لدى خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «انضمامى للمنتخب يمنحنى دفعة قوية من أجل إثبات جدارتى وتثبيت أقدامى، المعسكر لم ينطلق بعد وخضعت مع باقى زملائى لمسحة طبية للوقوف على سلامة الجميع من فيروس كورونا».

وواصل صاعد الدراويش: «لم ألتقِ حتى الآن بمدرب المنتخب محمود جابر الذي نعتبره بمثابة الأخ الأكبر وقدوة حسنة لكل اللاعبين».