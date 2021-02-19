شكرا لقرائتكم خبر عن حسن موسي مديرآ فنيا لنادي طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايزعريبي عن تعيين حسن موسي مديرآ فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدلا من علاء صابر.

وكان قد سبق لحسن موسي المدير الفني الجديد لابناء السيد البدوي قيادة فريق بني سويف في الوقت السابق، ومن المنتظر ان يقود تدريبات الفريق الطنطاوي بالفترة المقبلة.

فى سياق متصل ، قرر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب فايز عريبي، إغلاق مطعم ومطبخ النادي، لمدة 10 أيام كإجراء احترازي عقب ظهور حالتي اشتباه إصابة بكورونا بين العاملين بهم.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي رفض ذكر اسمه، أن مجلس الإدارة فور علمه بظهور حالتي اشتباه إصابة بكورونا، تم على الفور إصدار قرار بغلق المطعم والمطبخ، وتوجيه من ظهرت عليهم الأعراض للمستشفى للفحص للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

أضاف المصدر، أنه تم إغلاق المطعم والمطبخ لمدة 10 أيام كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة أعضاء النادي، مع إخضاع جميع العاملين بالمطعم والمطبخ للفحص لبيان عما إذا كان هناك حالات إصابة من عدمه.