شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة تدريباته استعدادا لمواجهة منافسه مصر المقاصة غدا السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك ضمن المعسكر الذي أقامه الفريق الدجلاوي بالعين السخنة، عقب فوزه الأخير على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وركز التشيلي ماريو سالاسا المدير الفني لفريق وادى دجلة خلال التدريب بشكل كبير على علاج أخطاء خط الدفاع في التمركز والرقابة وعملية بناء الهجمة، والتي كلفت الفريق خسارة عدد كبير من النقاط في الدوري خلال الفترة الماضية.

ويمر فريق وادى دجلة بظروف صعبة على مستوى النتائج في مسابقة الدوري حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مباريات بينما خسر 6 لقاءات.

الجدير بالذكر أن وادي دجلة حجز المقعد لأول في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي يثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وسجل أهداف وادي دجلة كل من، رودني أنطوي في الدقيقة 21 ومحمد هلال في الدقيقة 55، وجورجينيو في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف البنك الأهلي محمد دبش في الدقيقة 42.