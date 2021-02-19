شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى خامس جولات المرحلة الثانية بمحترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 32 /23 فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 .

و فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 28/27 فى قمة الجولة الرابعة التى أقيمت بإستاد القاهرة بدون جمهور أمس الخميس .

فيما تشهد الجولة السادسة المقرر لها الخميس المقبل ، لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك .

عاد دورى محترفى كرة اليد مجددا يوم 5 فبراير الجارى بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.