شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفى بهدف لابن بدر بانون ويحتفل بطريقة "ني ني ني".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، فيديو لـ إياد بدر بانانون، ابن اللاعب الدولى المغربى بدر بانون، يلعب كرة القدم ويحرز هدف ويحتفل على طريقة "كهربا".



اياد بدر بانون

وعلق كهربا على الفيديو الذى قام بنشره عبر خاصية الأستورى على حسابة بانستجرام، قائلا:" ما شاء الله .. أياد ابن السلطان".



اياد

على جانب آخر، غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة متوجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها النسر الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية والحفا على تصدر المجموعة باعتبار أن الفريق التنزاني أقوى منافسيه للصعود إلى ربع النهائي.

وشهدت رحلة سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا العديد من الكواليس والمشاهد لعل أبرزها: 22 لاعبا في القائمة أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا ، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى أن الموعد الذى تلقاه النادى بشأن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني هو الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.