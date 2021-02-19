شكرا لقرائتكم خبر عن هوجة تنقلات بين موظفى الجبلاية وإلغاء معيار التخصص والمؤهل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية ثورة تنقلات بين موظفى اتحاد الكرة، بعدما قررت اللجنة التى تدير الجبلايةإعادة الهيكلة الإدارية داخل مقر الجبلاية بعدما كانت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، قد استعانت بالدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هيكلة إدارية جديدة للموظفين.

ووفقا للهيكلة الجديدة لموظفى اتحاد الكرة، تم توزيع الموظفين على مختلف الإدارات واللجان دون النظر إلى معيار التخصص أو المؤهل الدراسى، وهو ما أثار نوعا من الارتباك داخل اتحاد الكرة.

كما قررت اللجنة فى اجتماعها الاخير اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد بعد تنفيذه وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية أيضا تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.