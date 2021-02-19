شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكاليف رحلة الزمالك للسنغال عبر طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تكاليف استقدام الطائرة الخاصة لنقل بعثة الفريق الكروي، إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

أوضح المصدر، أن الطائرة الخاصة كلفت خزينة الزمالك قرابة 100 ألف دولار، وهو ليس بالمبلغ الكبير، حيث كان ستصل تكاليف السفر إلى السنغال بدون طائرة خاصة لمبلغ قريب من ذلك.

أضاف المصدر أن الطائرة الخاصة ساعدت الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية كما ستساهم في إراحة البعثة من مشاقة السفر للبلاد الأفريقية خاصة أن مثل هذه الرحلات تؤدى لإرهاق شديد لكافة أفراد البعثة.

وتراجع البرتغالي باتشيكو، عن فكرة سفر قائمة اللاعبين المقيدين أفريقيا بالكامل إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت حيث استقر على سفر 22 لاعبا فقط وسيكون التونسي سيف الدين الجزيري أبرز المستبعدين لعدم قيده بالقائمة نظرا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون في بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي، كما سيغيب ثنائي حراسة المرمي الناشئين أحمد نادر السيد والسيد عطية عن قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال نظرا لوجود 3 حراس كبار بالقائمة هم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وأيضا سيغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لمعاناته من الإصابة.