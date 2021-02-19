شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الثلاثاء.. فوزان وهزيمتين حصاد مواجهات الأهلي ضد سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل مواجهة الأهلى وسيمبا التنزاني الرقم 5 في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات الإفريقية ، و كانت بداية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور الأول، وكان منافسه هو نادي سونيديب، ونجح المارد الأحمر في تخطيه بسهولة إلى دور المجموعات.

أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي في مجموعة تبدو في المتناول، فرفقاء المجموعة هم فيتا كلوب بطل الكونغو وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، وفي المباراة الأولى فاز المارد الأحمر على نظيره السوداني 3-0.

والتقى الفريقين الأهلي و سيمبا مرتين فقط في دوري أبطال إفريقيا حيث شهدت نسخة 2019 أول مواجهة للأهلي أمام سيمبا في دوري الأبطال مساء السبت الثاني من فبراير 2019 على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، افتتح عمرو السولية أهداف الفريق وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد «نيدفيد» في تسجيل الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت المواجهة الثانية في الثاني عشر من فبراير 2019 ضمن منافسات المجموعة الرابعة لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة التي أقيمت على الملعب الوطني بدار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

والتقى الفريقان بعيدًا عن دوري أبطال إفريقيا في عام 1985، وذلك في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس لحساب دور الستة عشر، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة ٢-صفر، وخسر في الإياب بنتيجة 2/1.