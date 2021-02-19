شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن سيراميكا أمام المحلة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا غياب صالح جمعة ومحمد توني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن لقاء غزل المحلة المقبل في بطولة كأس مصر.

وأشار رضوان إلى أن الأشعة أثبتت إصابة صالح جمعة بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة،تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري السابق،بينما أصيب محمد توني في نفس اللقاء بكدمة قوية في عضلة الفخذ، وهناك تورم وصعوبة في المشي، ومشاركته في الكأس بات أمر صعب.

يستمر الظهير الأيسر لسيراميكا أحمد محسن، في برنامجه التأهيلي والعلاجي، بسبب إصابته بشد العضلة الخلفية، ويواصل الثلاثي عبد الله محمود ومحمد ابراهيم محمود نبيل، البرنامج التأهيلي، وهناك محاولات للحاقهما باللقاء المقبل.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا،لمسحة طبية مساء اليوم، من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل خوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإنين المقبل على ملعب ستاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.