الامارات | لماذا لا يلقى محمد صلاح التقدير الكافي في ليفربول؟ كلوب يجيب!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يلقى محمد صلاح التقدير الكافي في ليفربول؟ كلوب يجيب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أحد الصحافيين سؤالاً إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي حول عدم حصول النجم المصري محمد صلاح على التقدير الكافي من ناديه في الوقت الذي يقدم فيه عروضاً ملفتة هذا الموسم ويسجل أهدافاً في أغلب مباريات "الريدز" حتى أنه يتصدر قائمة هدافي "البريمييرليغ" برصيد 17 هدفاً متقدماً بفارق ثلاثة أهدافي عن أقرب مطارديه البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

وأجاب كلوب بتصريح مقتضب خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي المقررة السبت (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات)، قائلاً: "لا يجب أن تسألوني حول سبب عدم حصوله على التقدير.. لا أفهم لماذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها"، في إشارة إلى أن ذلك دور إدارة النادي.

وأوضح كلوب: "إنه أمر لا يمكن تفسيره.. واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز بكرة رأسية في منطقة جزائنا عندما كان أنجيلينو (لاعب لايبزيغ الألماني) ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا".

وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة مضيفه لايبزيغ بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وسجل هدف السبق في المواجهة التي انتهت لمصلحة "الريدز" بهدفين نظيفين.

والمثير للدهشة أن محمد صلاح تلقى انتقادات كثيرة من جماهير ليفربول -عبر مواقع التواصل وحتى النقاد والمحللين وبعض اللاعبين السابقين للفريق- خلال هذا الموسم من الناحية الفنية والأداء على الرغم من أرقامه، وهو ما يفسر عدم احتفاله بكثير من الأهداف التي يسجلها، فضلاً عن تصريحه المثير للجدل وتلميحاته حول رحيله للعب بالدوري الإسباني مع ريال مدريد أو برشلونة لعدم شعوره بالرضا والتقدير الكافي في "أنفيلد"، بحسب صحف أوروبية يتقدمها "ديلي ميل" البريطانية و"ماركا" الإسبانية.

وسأل الصحافيون كلوب عن أخطاء الحارس أليسون بيكر، فقال: "أثق به، لم يتغير شيء، كلنا بشر وظهر ذلك بوضوح في المباراتين الأخيرتين، ليست مشكلة، الأمر يتعلق بالعمل وهو يقوم بذلك".

وأضاف: "لا يصف نفسه بأنه من الطراز العالمي، وهو ذكي لدرجة تجعله يتجاهل الأخطاء، الأمر طبيعي للغاية".

ويتطلع ليفربول من خلال لقاء إيفرتون إلى تحسين موقعه على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما هبط للمركز السادس بتلقيه ثلاثة هزائم متتالية، قلصت بشكل كبير آماله في الاحتفاظ باللقب.

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