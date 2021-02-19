شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد مدبولي لتدريبات الإسماعيلي.. ومحاولات لتجهيز المصابين لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الكروى الأول بنادي الإسماعيلى مرانه المسائي اليوم الجمعة، وسط مؤازرة ومساندة جماهيرية، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدورى الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة أحمد مدبولى لاعب الفريق، بعد اكتمال شفائه من الإصابة، والتي غاب على إثرها عن مباراة الزمالك الأخيرة، فيما أدى محمد بيومى تدريبات خفيفة حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.

بينما خاض الثلاثى محمد حسن وأحمد مصطفى ومحمد عمار تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وسط غموض موقف لحاقهم بلقاء الأحد.