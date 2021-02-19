شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف مدة غياب عبدالله جمعة عن مباريات الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عبدالله جمعة، الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي، عن الفريق في مواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي الإسماعيل، مع إنبي الأحد المقبل، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن جمعة، سغيب عن الفريق مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بسب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.