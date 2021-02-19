شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخطى الطيران ويواصل مطاردة الأهلي على قمة دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 32-23، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

ليستمر الزمالك متساويًا مع الأهلى في رصيد النقاط والذى وصل لكل منهما إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب العام.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزهور مساء اليوم في نفس الجولة.

يذكر أن الزمالك حقق فوزا غاليا على الأهلي في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الخميس.