شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعد لمواجهة الاتحاد بصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي أسوان، صرف المستحقات المتأخره للاعبي الفريق، بجانب مكأفاة الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية، وذلك لتحفيزهم على مواصلة النتائج الطيبة ومواصلة سلسة الانتصارات.

يأتي ذلك استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل، بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى عبدالعال للعودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية مستغلا معنويات لاعبية عقب الفوز على المقاولون العرب وهو الفوز الأول له تحت قيادة أبناء الجنوب، من أجل مواصلة الزحف نحو المنطقة الأمنة والابتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثاني.