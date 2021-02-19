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وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب مبابي بعدم الرحيل عن سان جيرمان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بالبقاء في فرنسا، وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء.

وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية: «كيليان، لا ترحل خارج فرنسا، نريد أن نشاهدك بينما تستمر في اللعب بهذا الأسلوب هنا».

وأحرز مبابي ثلاثية في فوز فريقه بطل فرنسا 4-1 على في ، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعقب هذا الأداء المميز، حدثت تكهنات كثيرة عن إمكانية رحيل مبابي عن فريق العاصمة الفرنسية والانضمام إلى أو .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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