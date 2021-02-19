شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب مبابي بعدم الرحيل عن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بالبقاء في فرنسا، وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء.

وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية: «كيليان، لا ترحل خارج فرنسا، نريد أن نشاهدك بينما تستمر في اللعب بهذا الأسلوب هنا».

وأحرز مبابي ثلاثية في فوز فريقه بطل فرنسا 4-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعقب هذا الأداء المميز، حدثت تكهنات كثيرة عن إمكانية رحيل مبابي عن فريق العاصمة الفرنسية والانضمام إلى ريال مدريد أو ليفربول.