شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» تعلن استئناف العمل في مشروع بيت كرة القدم المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، استئناف العمل في مشروع مركز المنتخبات الوطنية، بعد توقف استمر لأكثر من عام ونصف العام.

وكان اتحاد الكرة قام بسداد جزء من المستحقات المالية للجهة المنفذة للمشروع، تم بعدها استئناف العمل مباشرة فور اجتماع فني جمع المسؤولين عن الاتحاد والجهة المنفذة للمشروع، تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وافتتاحه في احتفالية مئوية الاتحاد.

ويعد المشروع من أحدث مراكز المنتخبات في أفريقيا وتم الانتهاء من المبنى الإداري وجارٍ العمل حاليًا في المبانى الفندقية والملاعب.

ومن المتوقع الانتهاء من المبنى الفندقي خلال شهر إبريل المقبل لتبدأ بعدها أعمال التشطيبات النهائية، ويتسع لـ 280 سريرًا وقاعات للمحاضرات وأحدث قاعات للاستشفاء والجيم وتحليل الأداء وحمام سباحة وثلاثة ملاعب بالمقاييس الدولية.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على المشروع بيت كرة القدم في مصر، حيث ينتظر أن يسهم في إعداد اللاعبين والمدربين والحكام وفرق كرة القدم وعناصر اللعبة ليصبح مركزًا لصناعة كرة القدم في مصر وأفريقيا.