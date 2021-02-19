شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو» تكشف أسباب فشل برشلونة في التعاقد مع «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن فشل برشلونة في التعاقد مع ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بعدما ربطت العديد من التقارير الصحفية برشلونة بالتعاقد مع اللاعب النمساوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، وبالتالي يستطيع التوقيع مع أي نادٍ مجانًا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم ألابا في الصيف المقبل، بسبب فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب النمساوي في واقعتين سابقتين لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى أن الواقعة الأولى تعود إلى موسم 2017-2018، حيث تفاوض برشلونة مع ألابا، لكن الأخير أكد أنه لن يرحل عن بايرن ميونخ.

وأوضحت أن برشلونة عاد في العام التالي للتحدث مع وكيل اللاعب عقب رحيل لوكاس دين، لكن ألابا طلب الحصول على 25 مليون يورو سنويًا للتوقيع مع البارسا، ورفض برشلونة الشروط المالية للاعب، والتي كانت ستضعه خلف ليونيل ميسي مباشرة في قائمة رواتب الفريق الكتالوني.