شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف بالجملة في نتائج مباريات دوري كرة القدم للسيدات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر لدورى كرة القدم للسيدات، عن تفوق فريق مركز شباب الأميرية على نادي الهرم 6-2، كما اكتسح سيدات الجونة فريق المعادي واليخت برباعية نظيفة، وهى نفس النتيجة التي فاز بيها فريق وادي دجلة على كفر سعد، وبسباعية نظيفة فاز فريق الطيران على مركز شباب برجاوية، في أكبر نتيجة شهدتها الجولة اليوم.

فيما تأجلت مواجهتين بين الترام مع البنك الأهلى، وديلفي مع مركز شباب أجا.

ويتصدر فريق سيدات الجونة ومركز شباب الأميرية الدورى برصيد 30 نقطة، ويأتى وادي دجلة في المركز الثالث بـ29 نقطة.