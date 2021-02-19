شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: مواجهة توجنيت صعبة.. والزمالك قادر على العودة بنقاط المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على صعوبة مواجهة فريق توجنيت السنغالي.

ويلتقي الزمالك مع توجنيت «الثلاثاء»، في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وأكد عبدالحليم، أن صعوبة المواجهة تكمن في قوة خط وسط ودفاع الفريق السنغالي، فضلاً عن السرعات التي يتمتع بها لاعبوه.

وأضاف عبدالحليم، أن بالرغم من صعوبة المواجهة، إلا أن لاعبي الزمالك قادرون على العودة من السنغال بالنقاط الثلاثة.