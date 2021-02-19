شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ«باتشيكو» الإثنين في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نظراءهم بنادي الزمالك بأن المؤتمر الصحفي لجايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، سيتم عقده مساء الاثنين المقبل، بملعب المباراة.

وطلب مسؤولو كاف من نظرائهم في الزمالك تحديد اسم اللاعب الذي سيحضر المؤتمر مع باتشيكو وإبلاغهم به في موعد أقصاه، الأحد.

ويلتقي الزمالك مع تونجيت السنغالي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.