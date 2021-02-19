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بيراميدز يعلن جاهزية «رولان» لقيادة هجومه أمام بطل كوت ديفوار

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عن جاهزية الأوروجويانى دييجو رولان، مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، في المباراة المقرر لها، الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 التكميلي من الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان رولان غاب عن رحلة سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، أحرزهما إسلام عيسى، بعد شعور اللاعب بأعراض نزلة برد شديدة، وخضع حينها لمسحة طبية إضافية للتأكد من عدم إصابته بفيرس ، وجاءت النتيجة سلبية، ورغم ذلك فضل بيراميدز عدم اصطحاب اللاعب في الرحلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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