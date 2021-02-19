شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن جاهزية «رولان» لقيادة هجومه أمام بطل كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عن جاهزية الأوروجويانى دييجو رولان، مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، في المباراة المقرر لها، الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 التكميلي من الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان رولان غاب عن رحلة سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، أحرزهما إسلام عيسى، بعد شعور اللاعب بأعراض نزلة برد شديدة، وخضع حينها لمسحة طبية إضافية للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، ورغم ذلك فضل بيراميدز عدم اصطحاب اللاعب في الرحلة.