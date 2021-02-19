شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يخطط لخطف وصافة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لاعبيه بضرورة استغلال الحالة المعنوية والبدنية المرتفعة في تحقيق الفوز غدا على وادى دجلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 11 لبطولة الدورى الممتاز.

وتحدث جلال مع لاعبيه في تدريب، اليوم الجمعة، على ضرورة تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز في آخر جولتين على الإنتاج الحربي والبنك الأهلى، وهو ما أدى لاحتلال الفريق المركز الخامس لأول مرة هذا الموسم.

وأكد جلال للاعبيه أن الفوز غدا، سيضع الفريق في المركز الثاني منفردا ولو مؤقتا.

ودخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة ويعكف جلال على تحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس على أمل اقتناص النقاط الثلاث.