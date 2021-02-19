شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صلاح ينتظم في تدريبات المصري استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم إسلام صلاح، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، بعد غياب دام أسبوعين، بسبب تعرضه لحادث سير.

وخاض اللاعب مع زملاءه على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مساء اليوم، أولى تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة سموحة بالجولة الرابعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

و تعرض إسلام لحادث مروري على الطريق الدولي الساحلي قبل نحو أسبوعين وهو الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر ثابت في الأنف مع بعض الجروح القطعية والكدمات، ليقرر الجهاز الفني للمصري بقيادة على ماهر منحه راحة سلبية لأيام قبل أن ينتظم خلال الأسبوع الماضي في تدريبات تأهيلية على ستاد المصري تحت قيادة الكابتن مدحت مختار اخصائي التأهيل والذي أكد بدوره على جاهزية اللاعب التامة للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.