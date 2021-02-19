شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محافظ مطروح.. النجيلة يفوز على الأبيض ويتوج بطلًا لدوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، على حضور نهائي دورى مراكز الشباب لكرة القدم بمطروح في نسخته الثامنة عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتى أقيمت بين فريقي مركز شباب الأبيض ومركز شباب النجيلة، على ملعب مركز شباب مطروح، وذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، وسليمان فضل عضو مجلس النواب الأسبق وجمهور الفريقين.

وانتهى اللقاء بفوز فريق النجيلة ٦ / ٥ بعد انتهاء شوطى المباراة بالتعادل ١/١ مع الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم الكاس للفريق الفائز كما صدق على صرف مكافأة مبلغ ٣٠ ألف جنيه لفريق النجيلة لفوزه بالمركز الأول و٢٠ ألف جنيه لفرق مركز شباب الأبيض بالمركز الثانى.

كما قام محافظ مطروح بتكريم طلائع الفرق الكشفية والإرشادية الفائزين في مسابقة التميز الكشفي ٢٠٢١، وكذلك تكريم المشرفين على تنفيذ دورى مراكز الشباب بمطروح.

كما قام محافظ مطروح بتكريم أعضاء برلمان الشباب الفائزين بمنصب أعضاء مجلس النواب لبرلمان الشباب قائمة وفردى وكذلك مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ومنحهم شهادات تقدير.

محافظ مطروح بحضر نهائى دورى مراكز الشباب