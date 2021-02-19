شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد حسن للمشاركة أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن محمد حسن، لاعب وسط الفريق، سيكون جاهز للمشاركة أمام إنبي.

ويلتقي الإسماعيلي، مع إنبي، «الأحد»، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.

وأوضح الطبيب، أن اللاعب كان يعاني من التهاب في منشأ العضلة الضامة وبدأ في التماثل للشفاء، وجاري تجهيزه للمشاركة ببعض التدريبات البدنية.