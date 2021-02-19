شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومعلق ديربي «الميرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول «الميرسيسايد»، غدا السبت، على ملعب أنفيلد معقل فريق الريدز، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 25 لبطولة الدورى الأنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ومن المقرر أن تقام المباراة عند السابعة والنصف مساء، وتنقلها قنوات بي إن سبورت الفضائية، ويعلق عليها المعلق المصري على محمد على.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2، وشهدت إصابة مروعة للمدافع الهولندى فيرجيل فان دايك بعد مرور 11 دقيقة، بجانب تعرض لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من البرازيلى ريتشارلديسون، وتلقى البطاقة الحمراء على إثرها، بالإضافة إلى تدخل تقنية الفيديو «فار» في نهاية المباراة بحرمان الريدز من هدف ثالث لجوردان هندرسون بداعى وجود تسلل على ساديو مانى.