شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة مونديال الأندية تضرب بايرن ميونخ.. البافاري يفقد توليسو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونخ رسميًا غياب لاعب خط وسطه الفرنسي كورينتين توليسو، بعدما خضع لجراحة اليوم.

وتعرض توليسو للإصابة بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر، خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الخميس.

وأصدر بايرن بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: «أجرى توليسو عملية جراحية ناجحة صباح اليوم، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، جاء ذلك بعدما تعرض لإصابة في أوتار فخذه الأيسر خلال تدريب الخميس».

ومن المتوقع غياب توليسو على إثر تلك الإصابة لمدة 3 أشهر على الأقل.