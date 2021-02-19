شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يُعالج أخطاء أبو جبل فى لقاء الإسماعيلى قبل مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة الأخطاء التى ارتكبها محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلى وقوع أبو جبل فى العديد من الأخطاء كادت أن تكلف فريقه الخسارة من الدراويش، إلا إن بعض الفرص لم ينجح لاعبو الإسماعيلى فى استغلالها بالشكل الأمثل، الأمر الذى دفع البعض بالمطالبة بمنح محمد أبو جبل راحة من المشاركة أساسيًا وإعطاء الفرصة لمحمد عواد أو محمود جنش.

وعقد عمرو عبد السلام جلسة خاصة مع محمد أبو جبل تحدث خلالها عن الأخطاء التى وقع فيها الحارس خلال لقاء الدراويش، والعمل على تفاديها فى المباريات المقبلة.

ونصح مدرب حراس مرمى الزمالك محمد أبو جبل بضرورة التركيز فى مواجهة تونجيث السنغالى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، والعمل على الخروج بالمباراة إلى بر الأمن.

وأجري لاعبو الزمالك مسحة كورونا داخل مقر النادي أمس الخميس، وفقا للإجراءات المتبعة قبل السفر خارج البلاد، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين، مما يعنى جاهزية كافة لاعبي الأبيض للتواجد في قائمة مباراة بطل السنغال.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الأخير، غدا السبت في مقر النادي بعد منح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم، وبعد المران يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المقرر سفرها إلى السنغال، والتي ستضم 22 لاعبا، وفقا للرؤية الفنية للمدرب، ومدي جاهزية كل لاعب.

ويحسم الجهاز الفني للزمالك قبل السفر مصير أكثر من لاعب على رأسهم محمود الونش مدافع الفريق، الذي يعاني من تورم في الركبة، وكذلك زميله في خط الدفاع محمد عبد الغني بعدما طلب عدم السفر لانشغاله بأداء الامتحانات في أحد المعاهد بالوقت الحالي، وتتجه النية لدي الجهاز الفني لضم الثنائي المذكور لقائمة الفريق في السنغال، نظرا لاستقرار باتشيكو على تواجد عناصر الخبرة في تشكيلة مباراة تونجيت والاعتماد على العناصر الأساسية التي خاضت المباريات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو الصعيد الأفريقي بدوري الأبطال.