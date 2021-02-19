شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتلو القرآن وتركيز السولية على متن طائرة الأهلى المتجهة إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاور نجما خط الوسط بالنادى الأهلى عمرو السولية وحمدى فتحى، خلال تواجدهما على متن طائرة الفريق، المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، الثلاثاء، حيث ظهر حمدى فتحى، وهو يتلو القرآن الكريم، من التابلت الخاص به، بينما ظهر السولية وهو فى حالة من التركيز، حاملا الهاتف المحمول فى يده، من خلال الصورة التى نشرها الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر انستجرام.



حمدى فتحى والسولية

وغادرت بعثة الأهلى مطار القاهرة، اليوم الجمعة، متوجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها النسر الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية والحفا على تصدر المجموعة باعتبار أن الفريق التنزانى أقوى منافسيه للصعود إلى ربع النهائى.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، التى تضم 22 لاعبا، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد شريف، بدر بانون، محمد مجدى أفشة، أكرم توفيق، جونيور أجايى، محمود وحيد، رامى ربيعة، محمود كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، سعد سمير، والتر بواليا ومحمد هانى.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى أن الموعد الذى تلقاه النادى بشأن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزانى هو الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.