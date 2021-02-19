شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع رئيس الجهاز الطبى :”أحمد مصطفي و محمد عمار في مرحلة التأهيل من الإصابة بالعضلة الخلفية ويتبقى لهما اسبوعين من انتهاء برنامجهما التأهيلى”.

وواصل:” عبد الرحمن مجدي يؤدي جلسات علاج في القاهرة و أنهي 90% من التأهيل”.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل وسط مؤازرة ومساندة جماهيرية ، ضمن برنامج الاستعداد لاستضافة منافسه انبى الأحد القادم باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ14 من عمر بطولة الدورى المحلى.

المران شهد مشاركة أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بعد اكتمال جاهزيته فيما أدى محمد بيومى تدريبات خفيفة حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.

وخاض الثلاثى محمد حسن وأحمد مصطفى ومحمد عمار تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وسط غموض موقف لحاقهم بلقاء الأحد.

وعقد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة اجتماعا مع الرباعى شكرى نجيب ومحمد الشامى ومحمد صادق والقائد محمد صبحى.

وخاض أساسيو الفريق الذين شاركو فى مباراة أمس الأول ضد الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال ، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات خططية حول سبل الاستحواذ على الكرة والتحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسيمة “تراى ماتش” من أجل الوقوف على مدى التزام اللاعبين بالخطط الفنية والسعى جليا لإصلاح الأخطاء إضافة لزيادة الفاعلية الهجومية.