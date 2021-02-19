شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الـ13 لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة 13 لدوري الكرة النسائية، عن فوز الطيران على مركز شباب برجايه 7-0 و فوز وادي دجلة على كفر سعد 4 / 0 ، وهزيمة المعادي 0-4 أمام الجونة و خسارة الهرم 2-6 أمام الاميرية.

وتأجلت مباراتي دلفي وأجا، والترام مع البنك الأهلي لأجل غير مسمى لسوء الأحوال الجوية.

ناشدت عزة أبو الخير مدربة الفراعنة السابقة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى التدخل لإنقاذ الكرة النسائية بعد حزمة القرارات اتخذها رئيس اللجنة الثلاثية باستبعاد لجنة تطوير الكرة النسائية وبعض أعضاء الجهاز الفني.

وعن أحلامها وطموحاتها قالت "أبوالخير" لـ"الخليج 365"، إنها تسعى للاحتراف فى الوقت الحالى وتدريب أندية خارجية خاصة وأن حلم الاحتراف أثناء ممارستها اللعبة فى السابق لم يكن متوفرا مثل الآن.

وأضافت مدرب المنتخب السابقة، أن منتخب مصر قدم كرة مشرفة فى مبارتى لبنان الوديتان وتعرض اللاعبات للتنمر كان أمرا سلبيا ولكنهم حاولوا فى الجهاز الفنى تجاوزه وتقديم النصائح للاعبات بتجاوز التعليقات السلبية التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى من تنمر وما شبه ذلك

وأضافت أبو الخير، أن لديها بنتين تمارسان كرة القدم وتقدم لهما كل الدعم، مؤكدة أن زوجها يساعدها أيضًا لتحقيق أحلامها سواء من دعم لأبنائهم أو دعم شخصى لها فى عملها.