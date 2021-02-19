شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي سيراميكا قبل مواجهة المحلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا،لمسحة طبية مساء اليوم، من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل خوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإنين المقبل على ملعب ستاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

من ناحية أخري يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا أن الثلاثي، صالح جمعة، وأحمد ياسر ريان، ومحمد إبراهيم، لاعبي الفريق، تجمعهم صفة مشتركة وهي الطموح، وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": طموحي في هذا الموسم منذ اليوم الأول، هو تقديم كرة جيدة وأن ننال اعجاب الجماهير ونجعلهم يتابعونا وهذا حدث بالفعل حتى الآن، عندما يكون الأداء تكون هناك طمأنينة كبيرة حتى لو تعرضنا لبعض الإخفاقات.

أضاف: أحمد ياسر ريان وصالح ومحمد إبراهيم، يقدمون أرقام جيدة جداً على مستوى الأداء ومنهم من أبعدته الإصابة، ولكن كلهم لديهم الاصرار والعزيمة ويقومون بأداء مميز ولديهم طموح كبير جداً.

واختتم: مسألة الإصابات فقط هي التي تعيقنا، لدينا حوالي 5 إصابات وهذا رقم كبير بالنسبة لنا، وذلك بسبب ضغط المباريات.