شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أمس الخميس، فى المباراة المقرر لها فى الساعة السادسة من مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، فى إياب دور الـ 32 التكميلى من الكونفدرالية الأفريقية.

دييجو رولان كان غاب عن رحلة سفر بيراميدز إلى الكوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد أحرزهما إسلام عيسى، فى لقاء شهد تألق معظم اللاعبين وفى مقدمتهم شريف إكرامى حارس مرمى الفريق.

غياب رولان عن مباراة الذهاب فى أبيدجان جاء بسبب شعور اللاعب بأراض نزلة برد شديدة، وخضع حينها لمسحة طبية إضافية للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية ورغم ذلك فضل بيراميدز عدم اصطحاب اللاعب فى الرحلة.

وتم إسناد إدارة مباراة بيراميدز وراسينج كلوب لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم اليوم، وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.