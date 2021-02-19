شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم موسيمانى مع كهربا قبل الطيران إلى تنزانيا: "العاشرة ممكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو محب مترجم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على رحلة سفر الفريق من مطار القاهرة الدولى إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

حيث نشر مترجم موسيمانى صورته برفقة محمود عبد المنعم كهربا من داخل مطار القاهرة وقبل انطلاق رحلة السفر إلى تنزانيا، معلقًا عليها: "اللهم أنت الصاحب فى السفر.. العاشرة ممكن".



مترجم موسيمانى

ويأمل عمرو محب فى تتويج النادى الأهلى بلقب أفريقيا العاشر فى تاريخه، بعدما حقق اللقب التاسع على حساب غريمه التقليدى الزمالك، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، ليتأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية ويحقق المركز الثالث.

وأقلعت رحلة الأهلى منذ قليل من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة لتصل تنزانيا فى الساعة 12 مساء اليوم ،علي أن تكون رحلة العودة من تنزانيا يوم 23 فبراير.

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.