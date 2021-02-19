الأهلي يفوز على الزهور بنتيجة كبيرة بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الاهلي على الزهور بنتيجة كبيرة 40-22 ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على صالة استاد القاهرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-13.

وواصل لاعبو الفريق الاحمر تفوقهم خلال أحداث الشوط الثاني الذي شهد سيطرة لرفاق إسلام حسن منذ بدايته وحتي نهايته ليحسموه لصالحهم بفارق 18 هدف.

وبهذا الفوز استعاد الأهلي انتصاراته بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك مساء أمس في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 27-28.

وبهذه النتيجة يواصل الاهلي تصدر ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، بينما أصبح رصيد الزهور 5.5 في المركز الثامن في ترتيب الدوري.

وتقام مرحلة المنافسة على اللقب ببنظام الذهاب والإياب.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.