بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر لمواجهة سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصل فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد لاعبو الأهلي والجهاز الفني في مطار القاهرة بعد انتهاء مران الفريق الجماعي، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، والتي شهدت عودة مدافع الفريق أيمن أشرف، بينما تواصل غياب الثلاثي طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة.

وتصدر الأهلي مجموعته مبكراً بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بالمجموعة، بينما حقق سيمبا فوزاً ثميناً خارج ملعبه على فريق فيتا كلوب بهدف نظيف.