الزمالك يُعلن سلبية مسحة الفريق قبل رحلة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق قبل رحلة السنغال.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد قاسم من خلال تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، أن عينة جميع اللاعبين جاءت سلبية بعد المسحات التي خضعوا لها أمس الخميس وفقا للبرتوكول المنصوص عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك يوم السبت صوب السنغال للتحضير لهذه المباراة.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف مع مولودية الجزائر فيما خسر تونجيث السنغالي على يد الترجي التونسي في نفس الجولة بهدف مقابل هدفين.