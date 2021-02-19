الأهلي يُعلن قائمة تحدي سيمبا.. عودة أيمن أشرف.. وغياب ثلاثي للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة مدافع الفريق أيمن أشرف، بينما تواصل غياب الثلاثي طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، بدر بانون، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج.

الأجنحة والهجوم: جونيور أجايي، محمود كهربا، مروان محسن، والتر بواليا، محمد شريف.

وتصدر الأهلي مجموعته مبكراً بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بالمجموعة، بينما حقق سيمبا فوزاً ثميناً خارج ملعبه على فريق فيتا كلوب بهدف نظيف.