"يحظى بكامل الاحترام".. كلوب يدافع عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تعجبه من عدم حصول لاعبه الدولي المصري محمد صلاح على الإشادة الكافية، مشيرا إلى أنه يحظى بكامل الاحترام بين أسوار آنفيلد معقل الريدز.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون: "ليس عليك أن تسألني لماذا لا يحظى محمد صلاح بالإشادة الكافية، إذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها فلا أعرف السبب".

وأضاف: "سيكون من الغريب حقًا ألا يحصل محمد صلاح على الثناء، إنه يحصل على الفضل هنا داخليًا في ليفربول ونقدره جيدا".

وأوضح: "لقد لعب صلاح مباراة رائعة ضد لايبزيج في دوري الأبطال، ليس فقط لأنه سجل. لكن في جميع النواحي الأخرى".

وأكد: "في الواقع كانت اللقطة المفضلة بالنسبة لي خلال مباراة لايبزيج، خاصةً أن الفريق الخاسر يودع المسابقة، حين قام صلاح بقطع كرة برأسه أمام أنجيلينو في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "لعب صلاح مباراة رائعة ويحظى بكل الاحترام منا، إذا لم تمنحه القدر المناسب من الاحترام فعليك أن تسأل نفسك لماذا، لا يمكن أن يكون ذلك بسبب أرقامه أو أدائه".

ورفع صلاح رصيده إلى 24 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، ليتجاوز عدد أهدافه في الموسم الماضي 2019/2020، كما يتصدر النجم المصري ترتيب هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفا.

يُذكر أن ليفربول سيستضيف إيفرتون في ديربي الميرسيسايد غدا السبت على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.