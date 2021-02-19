الامارات | مباراة مجنونة غزيرة بالعجائب.. الوصل يتعادل مع اتحاد كلباء 4-4

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مجنونة غزيرة بالعجائب.. الوصل يتعادل مع اتحاد كلباء 4-4 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر اتحاد كلباء فوزاً تاريخياً على الوصل، بعدما تعادل الفريقين بأربعة أهداف لكل منهما في الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي، في مباراة مجنونة شهدت الكثير من الغرائب والعجائب، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 27 نقطة ويصل رصيد "النمور" إلى 23 نقطة.

وقدم اتحاد كلباء مباراة رائعة، ولكن لاعبوه قدموا غرائب وعجائب في المباراة، بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف دون رد في عشر دقائق عندما سدد البرازيلي رومولو دو سانتوس كرة قوية تصدى لها سلطان المنذري وأكملها أحمد جشك في المرمى (25)، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني عن طريق كرة سددها من خارج منطقة الجزاء ولمست التوغولي مينيل مالابا وخدعت الحارس ودخلت المرمى (29)، قبل أن يحرز رومولو دو سانتوس الهدف الثالث عندما تلقى كرة عرضية من السويسري ديفيد مارياني وسددها دو سانتوس بمهارة في المرمى (35).

وفي الوقت الذي باتت فيه المباراة سهلة لمصلحة "النمور" أحرز فابيو ليما هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41 من الشوط الأول، بينما لم يتغير أداء الوصل في الشوط الثاني وحافظ الفريق الضيف على تفوقه.

أما نقطة التحول كانت احتساب ركلتي جزاء ضد لاعب اتحاد كلباء فهد سبيل، وأحرزهما فابيو ليما، في الدقيقتين 71 و90.

وتواصلت الغرائب بعدما بات الوصل الأقرب لإحراز هدف الفوز وتحقيق "الريمونتادا"، أحرز التوغولي مينيل مالابا الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ولكن فابيو ليما أكمل مسلسل العجائب وأحرز الهدف الرابع له ولفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

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