شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يختار نجم الأهلي أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الأهلي، كأفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطرح كاف استفتاءً جماهيريًا بين 4 لاعبين للتصويت بينهم لاختيار أفضل لاعب في الجولة وهم جونيور أجايي، ومانديلا أوسانسي، لاعب حوريا الغيني، وعبدالقادر صالحي، حارس مولودية الجزائر، وموسى ليبوسا، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتألق جونيور أجايي بشكل لافت مع الأهلي في لقاء المريخ السوداني، وساهم في الفوز بثلاثية نظيفة، حيث ظهر بأداء مميز وصنع هدفًا لزميله محمود عبدالمنعم كهربا كما قدم العديد من اللمسات الجمالية.

ووجه أجايي الشكر لكل الجماهير التي اختارته أفضل لاعب في الجولة، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً: «شكراً لكم جميعاً على هذا الشرف العظيم».