شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إسباني: «راموس» لا يمتلك عرضًا أفضل من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد كان على حق خلال مفاوضاته مع سيرجيو راموس، قائد الفريق، وبالأخص فيما يتعلق بالقيمة المادية ومدة العقد المقدم إلى اللاعب.

وينتهي عقد راموس مع الميرنجي في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب على عرض التجديد المقدم له من ريال مدريد حتى الآن.

ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن مشكلة راموس تكمن في أن أفضل عرض يملكه حاليا من ريال مدريد، وكان العديد من التقارير، أكدت أن ريال مدريد لن يمنح راموس عرضا جديدا للتجديد بأموال أكبر، لإدراكه أن اللاعب لن يحصل على أي عرض أفضل في الصيف المقبل.

ويريد راموس الحصول على نفس راتبه الحالي وهو 12 مليون يورو بالعقد الجديد، لكن الملكي طلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا.