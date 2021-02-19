شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينتظر 11 مليون يورو من «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن خزينة برشلونة ستنتعش بالأموال من صفقة انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

وسيحصل برشلونة على 11 مليون يورو من انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، وأشارت إلى أن برشلونة حصل على 5 ملايين يورو كقيمة ثابتة في الصفقة، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، بسبب المباريات التي خاضها سواريز مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وأوضحت أن برشلونة سيحصل أيضًا على مليوني يورو، إذا تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذكرت أن إجمالي الأموال سيصل إلى 11 مليون يورو، إذا قرر لويس سواريز الاستمرار مع أتلتيكو في الموسم المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قالت إن سواريز لديه بند في عقده مع أتلتيكو، يسمح له بالرحيل مجانا في الصيف المقبل، لكن اللاعب يريد الاستمرار بقميص الروخي بلانكوس.