شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: فكرة انتقالي إلى الزمالك مرفوضة.. وحلمي العودة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو جمال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، المعار من الأهلي، أنه يبذل قصارى جهده مع فريقه هذا الموسم، من أجل لفت انتباه الأهلى على أمل العودة من جديد لصفوفه.

وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية: «سيبقى الأهلي رقم 1 عندي في مصر ولن أتخيل أن انتقل لصفوف الزمالك تماما لعشقي للكيان الأحمر وجماهيره».

وتابع: «رغم قلة الفترة التي لعبت بها في النادي الأهلى إلا أنها كانت بالنسبة لى تاريخا طويلا، نجحت من خلاله في قيادة هجوم الأحمر باقتدار وضعني في أولوية الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر ونجاحي في قيادة خط هجوم المنتخب وقتها بالتأهل لمونديال العالم بروسيا».